Pagan Peak: da stasera su Rai 4 la prima stagione

Pagan Peak, da Stasera su Rai4 appuntamento con la prima stagione della serie mistery in prima visione assoluta.

Ogni domenica alle 21:10 doppio appuntamento con la prima stagione di Pagan Peak, serie mystery in prima visione assoluta: la detective tedesca Ellie viene mandata a indagare sul ritrovamento di un cadavere avvenuto sulle Alpi, vicino al confine tra Austria e Germania. Ad affiancarla un disilluso poliziotto austriaco, Gedeon. Molto presto, spuntano altre vittime che fanno pensare all'azione di un serial killer, dal momento che i cadaveri vengono rinvenuti nel medesimo modo, posizionati su dei massi, come a ricordare un rituale pagano.

Pagan Peak è una co-produzione Germania/Austria ed è stata creata da Cyrill Boss e Philipp Stennert, molto attivi nella tv tedesca con prodotti di stampo fantasy. Nel cast troviamo Julia Jentsch (Hannah Arendt), Nicholas Ofczarek (L'ordine divino) e Franz Hartwig (la serie Dark). Pagan Peak è anche al centro di un'esperienza di Virtual Reality diretta da Ioulia Isserlis e Max Sacker e presentata nell'ambito della 76° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Una "escape room" virtuale in cui lo spettatore/partecipante è messo nei panni di una possibile futura vittima del Krampus Killer e dovrà cercare indizi nella baita in cui è tenuta prigioniero per poter individuare una via di fuga.