Chi è il padre di Michele Riondino?

Contrariamente a quanto si pensa, il padre di Michele Riondino, l'interprete del Giovane Montalbano, è un un ex operaio Ilva e non David Riondino: il celebre cantautore, attore e regista di grande successo, molto apprezzato dal pubblico italiano.

Come accennato in precedenza il padre di Riondino ha lavorato presso l'acciaieria Ilva ed è proprio questo che ha fatto sì che anche il figlio famoso sia particolarmente interessato alle tematiche ambientali e, in particolare, a quelle legate alla sua città: Taranto.

Michele parla liberamente di questa sua vocazione presso molti eventi pubblici, ad esempio in occasione del concerto del Primo maggio di due anni fa, tenutosi proprio a Taranto, l'attore ha cercato di sensibilizzare il pubblico a proposito del disastro causato dall'Ilva.

Michele Riondino è impegnato nella sua città nel Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti: dal 2012 è il direttore artistico del concerto del Primo maggio di Taranto insieme a Roy Paci e al concittadino Diodato. Nel 2018 è stato anche il padrino della 75ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.