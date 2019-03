Our Man in Japan: la nuova serie Amazon con James May di The Grand Tour!

Gli Amazon Studios annunciano la serie unscripted in sei episodi Our Man In... Japan con James May (The Grand Tour, Top Gear, James May's Man Lab, James May's Car of the People, Toy Stories).

Questa nuova serie Prime Original UK sarà diretta dal regista nominato ai BAFTA TV Award, Tom Whitter (James Mays Man Lab, Toy Stories, Apollo 13: The Inside story) prodotta da Plum Pictures e dal produttore esecutivo Will Daws (che ha già supervisionato diversi progetti di James May tra cui Toy Stories, Man Lab e the Reassembler). Il team ha iniziato oggi le riprese e la serie sarà resa disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

Big news, James May is 'Our Man in Japan.'



Amazon Prime Videoは何故この男を日本に送る事を思いついてしまったのか? https://t.co/s41cdVubyL — The Grand Tour (@thegrandtour) March 11, 2019

A quindici anni dalla sua prima visita in Giappone da turista confuso, James May si imbarca in un viaggio alla scoperta di questo paese unico, straordinario e complesso. Luogo natio degli haiku e delle forme artistiche classiche nate dai principi di Wabi (estrema bellezza), Sabi (ispirazione naturale) e Yugen (grazia e delicatezza), il Giappone ci ha anche portato Godzilla, Hello Kitty, il Cosplay e alcune delle ossessioni più strane del pianeta. James si avventurerà in un viaggio epico attraverso l'intero Giappone, da nord a sud, per comprendere questo luogo unico e i suoi abitanti, che cosa ci sia alla base della loro cultura e che cosa possiamo imparare dal loro approccio alla vita. James non sa parlare la lingua ed è completamente all'oscuro dell'etichetta giapponese, ma almeno sa che esiste un piccolo albero chiamato banzai...

"Il Giappone è il posto più straordinario che abbia mai visitato", ha dichiarato James May. "Ogni cosa è una sorpresa: una caramella, un treno ad alta velocità, un inaspettato tempio antico e la sfida di mangiare un fagiolo di edamame con le bacchette. È una gioia per tutti i sensi e un campo minato per tutti coloro che sono ignari della loro etichetta. Ho l'intenzione di immergermi completamente nella cultura di questo paese, alla ricerca di illuminazioni ed equilibrio. E scommetto che i noodles saranno buonissimi".

"Siamo incredibilmente contenti di annunciare questo nuovo progetto che vedrà James in un viaggio lunghissimo attraverso le antiche isole giapponesi, le grandi metropoli e tutto ciò che ci sta in mezzo" ha affermato Georgia Brown, Director delle serie Prime Original in Europa. "I fan di The Grand Tour di tutto il mondo saranno felici di poter vedere ancora di più James May sui loro schermi. Non vediamo l'ora di scoprire che cosa ci offriranno con questa avventura James e il suo talentuosissimo team".

Amazon ha annunciato a dicembre di aver firmato un accordo con i protagonisti di The Grand Tour Jeremy, Richard, James e il produttore esecutivo Andy Wilman, per sviluppare con loro individualmente nuovi progetti e show. La terza stagione di The Grand Tour è disponibile dal 18 Gennaio 2019 con nuovi episodi ogni venerdì in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Amazon ha anche annunciato che lo show Prime Original di successo mondiale è stato rinnovato per una nuova stagione: la quarta stagione di The Grand Tour series entrerà in produzione nel 2019 e vedrà Clarkson, Hammond & May lasciare la tenda per imbarcarsi in un'avventura su strada che tutti i fan nel mondo adoreranno.