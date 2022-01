Ottilie Von Faber–Castell – Una donna coraggiosa è il film che sostituisce Chi l'ha visto, stasera su Rai3

Tocca al film Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa sostituire, stasera su Rai3 dalle 21:20, la puntata tanto attesa di Chi l'ha visto. Con un post sui social l'account ufficiale della trasmissione ha infatti annunciato che la pausa natalizia si sarebbe prolungata per un altro mercoledì.

Niente paura però: Federica Sciarelli e la sua redazione torneranno regolarmente in onda da mercoledì 19 gennaio 2022.

Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa racconta la vera storia dell'erede dell'azienda divenuta famosa in tutto il mondo per la produzione di matite.

La trama ci porta direttamente nella giovinezza della protagonista. A seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo, finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro.

Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Nel cast Kristin Suckow nei panni della protagonista, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert.