Ossi di Seppia: Totti, fino all’ultimo goal, da oggi 21 febbraio in streaming su RaiPlay

Il nuovo episodio di Ossi di Seppia sarà disponibile dal 21 febbraio su RaiPlay e il 24 febbraio su Rai 3. Al centro del racconto ci sarà la carriera di Francesco Totti. Carlo Zampa, speaker ufficiale delle partite della AS Roma, è la voce narrante della puntata.

Venticinque anni con la stessa maglia. L'ultimo pallone calciato in curva nord è stato il 28 maggio del 2017, una data che nessun tifoso della Roma dimenticherà mai. Il re di Roma, il gladiatore, la leggenda, l'eroe lo hanno chiamato in tutti i modi per definire il campione che Francesco Totti è stato. Di record, di goal, di cucchiai ne ha fatti tanti. L'ultimo ingresso in campo del capitano giallorosso ha infiammato il pubblico dell'Olimpico, mai in silenzio travolto da emozioni e lacrime.

Nella ventesima puntata di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dal 21 febbraio su RaiPlay e il 24 febbraio su Rai 3, Carlo Zampa, speaker ufficiale delle partite della AS Roma, ricorda i momenti più intensi di quel "pupo" diventato capitano. "In tutti i suoi anni di carriera ci ha fatto saltare sulle sedie tante volte, abbiamo esultato duecentocinquanta volte in campionato...I goal più belli per me sono tutti i duecentocinquanta. Ce ne sono alcuni straordinari, impossibili per i comuni mortali. Il cucchiaio è stata una sua follia, solo uno come lui poteva decidere di battere un calcio di rigore in semifinale di campionato europeo, contro l'Olanda. Lo vedevi già dalla faccia, dagli occhi, dall'atteggiamento. Si è preso questa responsabilità con quel mezzo sorriso tipico suo, che quando ti parla non sai mai se ti dice la verità o ti prende in giro. E in quel momento l'ha fatto. Ha segnato. Ed è tornato vittorioso con quel solito sorriso stampato sulle labbra".

La storia infinita tra Francesco Totti e la sua squadra ha il suo epilogo sportivo in una partita minore, quella col Cesena. E' considerato uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi, nonché tra i più forti al mondo della sua generazione.