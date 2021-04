Oslo: il trailer del film HBO con Andrew Scott e Ruth Wilson

Andrew Scott e Ruth Wilson sono i protagonisti del film tv Oslo, prodotto per HBO e tratto dall'omonimo spettacolo teatrale.

Oslo, il film in arrivo su HBO il 29 maggio, avrà come protagonisti Andrew Scott e Ruth Wilson e online è stato condiviso il trailer che svela le prime immagini tratte dal progetto.

Nel video la protagonista spiega la situazione internazionale alla base di una delicata trattativa tra il governo israeliano e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina.

Il progetto si ispira allo spettacolo teatrale Oslo scritto da J.T. Rogers che ha debuttato nel 2016 ed è poi arrivato a Broadway a distanza di un anno, conquistando due Tony Award.

Alla regia c'è Bartlett Sher e sullo schermo si assisterà alle conversazioni avvenute in segreto, a improbabili amicizie e gesti eroici di un gruppo ristretto, ma determinato, di cittadini israeliani e palestinesi in collaborazione con una coppia norvegese. La situazione, nel 1993, ha poi portato agli accordi di pace di Oslo.

Ruth Wilson ha il ruolo di Mona Juul, ministro degli esteri della Norvegia. Andrew Scott ha invece la parte di Terje Rød-Larsen, sociologo e marito di Mona. Nel cast anche Salim Dau, Waleed Zuaiter, Jeff Wilbusch, Igal Naor, Dov Glickman, Rotem Kainan, Itzik Cohen, Tobias Zilliacus e Sasson Gabai.

Steven Spielberg si è occupato della produzione esecutiva con la sua DreamWorks Pictures insieme a Marc Platt, Kristie Macosko Krieger e David Litvak.