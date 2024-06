Oscar: l'Academy sta valutando l'introduzione del premio dedicato agli stuntman

L'Academy ha iniziato delle conversazioni con alcuni esperti del settore in vista della possibile introduzione di un Oscar dedicato agli stuntman.

Da tempo si parla della possibile introduzione di un premio Oscar dedicato agli stunt e, dopo le continue richieste condivise dal cast e dalla troupe di The Fall Guy, sembra che finalmente si stia per raggiungere l'obiettivo sperato.

I responsabili dell'Academy, infatti, hanno iniziato ad avere delle conversazioni con alcuni esponenti del settore e valutando come procedere.

L'aggiornamento sul premio agli stunt

Il magazine Empire ha avuto l'occasione di parlare con Bill Kramer, CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Scientists, ottenendo un aggiornamento positivo durante il Festival di Cannes.

I responsabili dell'organizzazione stanno infatti cercando di dare nuova forma alla storica istituzione e valutando alcune modifiche.

Una scena d'azione di The Fall Guy

Kramer ha ora spiegato: "Stiamo parlando con i membri della comunità degli stuntman che sono membri dell'Academy per valutare la possibilità dell'introduzione di un premio. Abbiamo aggiunto un nuovo riconoscimento che debutterà tra due anni, quello ai direttori del casting, quindi siamo sempre aperti a quelle discussioni".

Un'istituzione in continua evoluzione

Janet Yang, presidente dell'Academy, ha inoltre aggiunto che si cerca di ascoltare i membri e la nuova categoria potrebbe essere introdotta se ci sarà un sostegno davvero forte e verrà dimostrato l'interesse. Nel corso dei decenni sono infatti state introdotte delle novità.

Yang ha spiegato: "L'Academy si evolve, come accade con l'industria in continuo cambiamento".

Oltre a Ryan Gosling e al team di The Fall Guy, recentemente è stato il regista Chad Stahelski a parlare della possibilità di un premio dedicato a chi si occupa delle scene d'azione. Un anno fa il filmmaker aveva raccontato: "Abbiamo incontrato dei membri dell'Academy e parlato realmente dell'argomento. Se devo essere onesto è stato incredibilmente positivo e formativo. Penso, per la prima volta, che si siano compiuti dei passi in avanti verso la realizzazione di questo progetto".