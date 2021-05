Oscar 2022: svelata la data della cerimonia di premiazione e le regole

Le regole per la partecipazione agli Oscar 2022 sono state ufficializzate, svelando quando verranno consegnati i premi assegnati dall'Academy e quali criteri dovranno rispettare le opere per provare a ottenere una nomination.

La serata andrà in scena il 27 marzo 2022, non sovrapponendosi quindi con il Super Bowl LVI che si svolgerà il 13 febbraio o le Olimpiadi invernali in programma dal 4 al 20 febbraio 2022.

Le nomination dell'edizione 94 degli Academy Award saranno annunciate l'8 febbraio. I film che sperano di essere in corsa per gli Oscar potranno essere stati distribuiti in streaming e dovranno essere accessibili per la visione sul sito dei membri dell'Academy entro 60 giorni dal debutto online, sul circuito di video on demand o sui broadcast tradizionali, oltre a rispettare le altre regole.

I lungometraggi che saranno proiettati nelle sei città di Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami e Atlanta dovranno essere rimasti in programmazione nella stessa sala per almeno sette giorni, con tre proiezioni quotidiane e una ogni giorno tra le 18 e le 22. Saranno valide, nelle stesse location, anche le proiezioni all'aperto per sette giorni e almeno uno spettacolo al giorno.

I film dovranno inoltre essere distribuiti entro il 31 dicembre. I potenziali nuovi membri dell'Academy, infine, riceveranno un invito a giugno.