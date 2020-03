Oscar 2021: l'Academy valuta cambiamenti al regolamento a causa del Coronavirus

Gli Oscar 2021 potrebbero affrontare dei cambiamenti alle regole a causa del Coronavirus che sta costringendo a modificare le strategie di distribuzione e ha portato alla cancellazione di molti festival in tutto il mondo.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sta infatti valutando come affrontare la situazione complicata dalla chiusura delle sale e dalla cancellazione degli appuntamenti cinematografici. SXSW ha confermato che, nonostante la cancellazione del festival che da tempo rappresenta uno degli eventi validi per ottenere una possibile candidatura ai prestigiosi premi, i cortometraggi che erano stati selezionati potranno comunque accedere alla corsa per la nomination agli Oscar 2021. La categoria Miglior Film in Lingua Straniera, invece, non dovrebbe subire modifiche e dipenderà dalle decisioni prese dalla varie nazioni.

La distribuzione di molti film e documentari è stata poi bloccata o posticipata, dovendo quindi puntare a un debutto in formato digitale o sul circuito di video on demand che impedirebbe, secondo le regole attuali, di poter puntare a ottenere una nomination agli Oscar.

Un portavoce dell'Academy ha dichiarato: "Ci stiamo concentrando nell'aiutare il nostro staff, i nostri membri e il settore ad affrontare in sicurezza questa crisi globale sanitaria ed economica. Siamo impegnati a valutare tutti gli aspetti di questo panorama incerto e capire quali cambiamenti possono essere compiuti. Siamo impegnati nel tentativo di essere agili e lungimiranti nelle nostre conversazioni su ciò che rappresenta il meglio per il futuro del settore e faremo ulteriori annunci nei prossimi giorni".