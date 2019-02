Oscar 2019: ecco le categorie che saranno premiate durante la pubblicità

Gli Oscar 2019 dovranno fare i conti con l'assenza di un conduttore e ora la produzione della cerimonia di premiazione dei prestigiosi riconoscimenti assegnati dall'Academy ha inoltre svelato che le vittorie in quattro categorie saranno annunciate durante gli spot pubblicitari, per evitare di superare le tre ore di messa in onda. A salire sul palco nei momenti in cui tradizionalmente venivano effettuate delle interruzioni anche in sala saranno quindi i protagonisti della Miglior Fotografia, Miglior Montaggio Miglior Cortometraggio live action e Miglior Trucco e Acconciature.

Nel mese di agosto era stata annunciata l'approvazione di questo cambiamento nel programma della serata e già in quell'occasione era stata espressa una certa disapprovazione nei confronti della decisione che diminuirebbe il prestigio delle statuette non assegnate in diretta. Il presidente dell'Academy John Bailey ha però assicurato che i ringraziamenti dei premiati andranno in onda in un secondo momento e in streaming sul sito ufficiale degli Oscar e sui social media: "Si tratta della prima volta che ci sarà uno streaming live e aiuterà ad aumentare la consapevolezza e la promozione di queste categorie".

Riley ha inoltre rivelato che i comitati relativi a sei delle diciassette categorie, dopo aver visionato una presentazione della proposta, avevano offerto la propria disponibilità ad annunciare questi premi con il nuovo sistema e l'Academy ha poi selezionato le quattro nomination al centro della nuova formula che nel 2020 saranno invece regolarmente inserite nella messa in onda su ABC. Nei prossimi anni fino a sei categorie potranno essere protagoniste durante gli spot e saranno selezionate in ogni edizione con la collaborazione dei produttori dello show.

Bailey ha spiegato inoltre: "Le modalità relative alla visualizzazione per gli Academy Awards stanno cambiando rapidamente nel nostro attuale mondo multimediale e il nostro show deve inoltre evolversi per continuare a promuovere con successo i film a un pubblico mondiale. Questa è stata la nostra missione principale fin dalla fondazione dell'organizzazione novantuno anni fa ed è lo stesso nel giorno d'oggi".