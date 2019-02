Oscar 2019, Bradley Cooper: "Ho provato imbarazzo per non essere stato nominato come regista"

Bradley Cooper ha rivelato, in un'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, di essersi sentito in imbarazzo per non aver ricevuto una nomination agli Oscar nella categoria Miglior Regista con il suo film A Star Is Born.

L'attore, che ha debuttato dietro la macchina da presa proprio in occasione del progetto con Lady Gaga, ha raccontato: "Non ero sorpreso, non mi sorprendo mai quando non vengo nominato. Ero insieme a un amico a New York, stavamo prendendo un caffé e stavo guardando il telefono. La mia pubblicista Nicole mi ha mandato un messaggio e c'erano scritte le congratulazioni per le altre candidature, ma non mi avevano detto le cattive notizie. E ho pensato 'Oh, wow'. E la prima sensazione è stata di imbarazzo".

Bradley ha proseguito aggiungendo: "Mi sono sentito imbarazzato perché mi sembrava di non aver contribuito. Pensavo 'O cielo, non ho fatto bene il mio lavoro'".

Cooper ha però imparato una lezione importante dopo essere stato "snobbato" dall'Academy: "Anche se avessi ottenuto la nomination non mi avrebbe dovuto dire in nessun modo se avevo fatto bene il mio lavoro oppure no. Si tratta di un trucco. Il segreto è far credere a qualcuno in quello che vede e lavorare duramente".