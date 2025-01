Oriental World: il Festival delle luminarie cinesi a Cinecittà World prosegue fino al 9 marzo

Cinecittà World ha annunciato che Oriental World, il Festival delle Luminarie Cinesi, proseguirà fino al 9 marzo per la gioia degli ospiti del parco.

Cinecittà World ha annunciato che, a grande richiesta, il fascino della Cina continuerà a illuminare gli spazi del parco dopo il successo ottenuto durante le festività natalizie. Oriental World, il Festival delle Luminarie Cinesi, proseguirà infatti fino al 9 marzo.

L'esperienza unica offerta a Roma

Il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma continuerà quindi a offrire un'esperienza immersiva unica in Italia permettendo agli ospiti di compiere un viaggio davvero suggestivo nei colori e nelle tradizioni dell'Oriente.

Oriental World, con oltre 220 installazioni luminose realizzate a mano da artigiani cinesi e alte fino a 8 metri, si snoda lungo un incantevole percorso luminoso di oltre 1 km e che intreccia miti e leggende. Qui gli ospiti possono esplorare il Palazzo del Dragone - una regale dimora subacquea dove scattare un selfie con il Re dei Mari che governa accanto a creature come il Primo Ministro Tartaruga, il Generale Granchio e i soldati Gambero e Pesce - e scoprire Oriental Wonderland, il paese delle meraviglie ispirato alla mitologia cinese, con piante marine e animali fantastici come la Fenice e il maestoso Dragone Cinese lungo oltre 30 metri.

L'immersione nella cultura cinese regalata grazie al Festival delle luminarie si arricchisce con Oriental Food, un'area interamente dedicata allo street food tradizionale dove gli ospiti possono deliziare il palato con piatti tipici e sapori autentici della cucina cinese.

Oriental World sarà ora aperto tutti i weekend dalle 17:00 alle 20 fino al 9 marzo.

Cinecittà World, dopo una stagione 2024 ricca di successi con oltre 500mila visitatori, dà appuntamento ai propri ospiti il 15 febbraio per festeggiare il Carnevale nella Carnival Street vestita a festa e animata da spettacoli e sorprese. Per vivere il Parco divertimenti del cinema e della TV nella sua interezza con 40 attrazioni e 6 spettacoli live al giorno, bisognerà attendere il 15 marzo, quando la stagione 2025 ripartirà con una grande festa in occasione del 10° anniversario del Parco divertimenti di Roma.