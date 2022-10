ONI: La leggenda del dio del tuono, il trailer della serie animata Netflix

Il 21 ottobre arriverà su Netflix la nuova serie animata intitolata ONI: La leggenda del dio del tuono, un progetto in 4 episodi ispirato alla mitologia giapponese.

Nel video si vedono dei giovani studenti mentre viene spiegato loro come il villaggio rischi di essere attaccato dagli Oni e dovranno entrare in azione anche loro per difenderlo. La giovane Onari non sembra all'altezza del compito, ma ben presto si scoprirà che possiede un potere prezioso.

La serie ONI: La leggenda del dio del tuono sfrutta anche la tecnica dell'animazione in stop motion ed è stata creata da Daisuke "Dice" Tsutumi ispirandosi ai miti e alle leggende giapponesi.

Le puntate sono prodotte da Tonko House, Megalis VFX e Dwarf Studios.

Al centro della trama c'è la giovane Onari che vuole diventare una delle eroine del suo villaggio e deve scoprire il suo potere quando un gruppo di Oni minaccia il suo villaggio.

Nel team della produzione ci sono Robert Kondo, Kane Lee e Sen Miyake di Tonko House.

Tra le star che danno voce, nella versione originale, ai protagonisti, ci sono Momona Tamada, Archie Yates, Craig Robinson, Tantoo Cardinal, Brittany Ishibashi, Omar Benson Miller, Anna Akana, Charlet Takahashi Chung, Miyuki Sawashiro, Yuki Matsuzaki, Seth Carr, Robert Kondo, e George Takei

La sinossi ufficiale anticipa:

In un mondo dominato da strane divinità e bizzarri mostri mitologici giapponesi, la ribelle Onari, figlia di una di queste creature, è determinata a seguire le orme dei grandi eroi della tradizione. I suoi poteri però non sono ancora stati rivelati. Avrà quello che serve per difendere il suo tranquillo villaggio dalla minaccia incombente degli "Oni", gli enigmatici nemici degli dei?