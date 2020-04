One Piece e Weekly Shonen Jump in pausa per Coronavirus: ecco quando

One Piece e Weekly Shonen Jump vanno in pausa per Coronavirus, ad annunciarlo un comunicato ufficiale diffuso via Twitter. Quando accadrà? La prossima settimana, in quanto le uscite programmate per domenica sono in effetti già in fase di stampa.

Come specificato nella nota, un dipendente della Shueisha - casa editrice di Weekly Shonen Jump, la rivista che settimanalmente pubblica non solo One Piece ma anche altri manga come My Hero Academia o Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - è risultato positivo al testo per il Covid-19. Al momento l'azienda ha previsto la sanificazione solo per il piano in cui la persona in questione ha operato ma sarà comunque costretta a fermarsi per una settimana almeno. Ecco perchè il numero 21 di Weekly Shonen Jump non uscirà domenica 19 aprile ma dovrebbe essere posticipato a domenica 26 aprile. Sempre che, come specificano nella nota, la situazione non richieda ulteriori cautele e uno stop più lungo.

Nessuna modifica invece per il numero 20 che verrà pubblicato in Giappone domenica 12 aprile e distribuito gratuitamente sulla piattaforma MangaPlus.

Di conseguenza, il capitolo 978 di One Piece subirà uno stop, come tutti gli altri manga: Luffy e compagni prenderanno una piccola vacanza domenica 19 aprile, ma attendono i fan regolarmente a Pasqua, quindi domenica 12 aprile, con l'attesissimo capitolo 977.