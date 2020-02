One Piece: la serie anime in pausa per due settimane

La serie anime di One Piece va in pausa per due settimane e anche il manga si ferma per 7 giorni, ma le motivazioni sono differenti.

One Piece va in pausa per due settimane, cosa non usuale per i fan della serie anime, ma fortunatamente non ci sono motivi legati a difficoltà nella produzione da parte di Toei Animation.

La ragione sono le due Maratone che si svolgeranno a marzo in Giappone e che costringeranno alcune reti a sconvolgere la programmazione per due settimane. Fuji Tv dunque, il canale che trasmette One Piece da 20 anni di domenica, ha annunciato che l'episodio 924 dell'anime, atteso per domenica 1° marzo dai fan di tutto il mondo, non andrà in onda prima di domenica 15 marzo.

Quella della serie tv, però, non sarà la sola pausa nell'universo di One Piece prevista per questa settimana: Shonen Jump ha annunciato che anche il manga si fermerà, anche se per una settimana soltanto. Il motivo, in questo caso, è di ordine "personale": Eiichiro Oda, il creatore di tutto il mondo di Cappello di paglia e alleati, si è ammalato. Dalla Shueisha, la casa editrice della rivista, fanno sapere che non è niente di grave, si tratta di un semplice malanno di stagione, che Oda si è già ripreso e che il manga è pronto a ripartire dal prossimo 6 marzo, ma i fan, tra l'emergenza Coronavirus e la salute cagionevole del sensei, si stanno dicendo parecchio preoccupati via social.