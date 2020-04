One Piece: la serie anime in pausa forzata per il Coronavirus

La serie anime di One Piece va in pausa a causa del Coronavirus: la notizia che ha tenuto con il fiato sospeso i fan dell'opera di Eiichiro Oda è stata confermata dalla Toei Animation.

La serie anime di One Piece va in pausa a causa del Coronavirus: dopo il manga la brutta notizia arriva anche per gli episodi che la Toei Animation manda in onda ogni domenica mattina. Il 26 aprile non ci sarà nessuna nuova puntata direttamente da Wano, dove Cappello di Paglia e alleati si trovano al momento, e, vista la complicata situazione internazionale, non è facile dire quando riusciremo a vedere i pirati più famosi del piccolo schermo di nuovo in azione. Nel frattempo la Toei correrà ai ripari ritrasmettendo dall'inizio la saga di Wanokuni.

Il dubbio era stato già insinuato, meno di una settimana fa, da Mayumi Tanaka, doppiatrice di Monkey D. Luffy nella versione giapponese dell'anime: in un breve video postato sui social aveva annunciato che le sedute di doppiaggio di One Piece e di molte altre serie tv animate erano state bloccate a causa dell'emergenza Coronavirus. Se per giorni i fan dell'opera di Eiichiro Oda hanno sperato che i lavori potessero riprendere al più presto, la conferma di una pausa forzata è arrivata stamattina attraverso l'account Twitter ufficiale della Toei Animation.

Si legge nella nota: "A causa dello stato di emergenza anche in Giappone causato dalla pandemia di COVID-19, abbiamo attentamente considerato ogni misura di sicurezza per prevenire il contagio e abbiamo deciso di sospendere la trasmissione simulcast e giapponese di One Piece e della nuova serie Digimon Adventure, almeno per il momento. Vi aggiorneremo sul ritorno di entrambe appena ne sapremo di più. Grazie per la pazienza e la comprensione. Fate in modo di rimanere sani e salvi per favore".

Colpo durissimo per i fan di One Piece che circa dieci giorni fa avevano già dovuto incassare la notizia della pausa del manga: a causa di un contagio accertato all'interno della propria sede, infatti, la casa editrice Shueisha era stata costretta a chiudere tempestivamente gli uffici, rimandando a data da destinarsi il capitolo 978 di One Piece, quello che ci avrebbe forse portati a scoprire per esempio l'identità del figlio di Kaido. Pausa che si prolungherà per l'inizio della Golden Week 2020, dal 29 aprile al 5 maggio.