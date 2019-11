One Piece: One Piece: Stampede non è nulla rispetto al finale dell'opera, per Eiichiro Oda

In una recente intervista Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, ha messo a confronto One Piece: Stampede con il finale dell'opera, che a suo dire sarà esagerato.

One Piece: Stampede non sarà mai esagerato quanto il finale di One Piece, opera completa, e questo secondo colui che ha creato dal nulla la saga piratesca più prolifico di anime e manga, Eiichiro Oda.

In una recente intervista Oda ha affrontato parecchi temi caldissimi per la fanbase di One Piece: è tornato a parlare del suo proposito di concludere il manga entro i prossimi 5 anni e ha speso parole d'elogio per l'ultimo film tratto dalla sua opera (qui la nostra recensione di One Piece: Stampede). Eiichiro Oda ha pubblicamente ammesso di considerare One Piece: Stampede - Il Film il miglior film fin qui realizzato sui personaggi da lui creati, tuttavia il lungometraggio della Toei nulla potrà rispetto agli effetti che il finale dell'intera opera avrà sui fan. In particolare Oda avrebbe dichiarato: "Questo è il miglior film di One Piece mai realizzato, tuttavia il finale della mia opera sarà molto più interessante".

Ed è questa l'ennesima dichiarazione sull'atteso finale di un'opera che esiste ormai da ben 22 anni: sempre in questi giorni l'editor Takuma Naito ha dichiarato che il finale dell'attuale saga, quella di Wanokuni, sarà stupefacente per i fan perchè legato in maniera diretta alla scoperta della natura del leggendario One Piece. E a fargli eco era stato il producer Shinji Shimizu, colui che si occupa della realizzazione della serie anime, annunciando che proprio l'atto finale di Wano sarà una totale sorpresa. Insomma, One Piece si starà pure avviando alla sua conclusione ma sembra che, pur nel corso di 22 anni, non ci sia stato momento migliore per appassionarsi alle vicende di Luffy, Trafalgar Law e compagni.