One Piece: i nuovi episodi in italiano da stasera su Italia 2 in prima visione

One Piece torna da stasera su Italia 2, alle 21:10, con i nuovi episodi in italiano: sulla rete Mediaset verrà trasmessa in prima visione la saga di Punk Hazard.

One Piece torna da stasera su Italia 2, a partire dalle 21:10, con un regalo attesissimo: i nuovi episodi in italiano, che tutti i fan della serie anime nel nostro Paese aspettavano da ben 3 anni.

Il doppiaggio italiano di One Piece, infatti, era fermo al 2018, all'ultimo episodio, cioè, della saga dell'isola degli Uomini-Pesce, da poco mandata integralmente in onda dal canale Mediaset. Dopo tre anni d'attesa gli episodi successivi, quelli della saga di Punk Hazard (andati in onda in Giappone tra il 2013 e il 2014) possono finalmente rivivere con i dialoghi in italiano.

L'appuntamento con le puntate in prima visione della popolare serie anime è per il mercoledì sera, come ha anticipato anche il promo confezionato per l'occasione, sempre in prima serata. Saranno tre gli episodi trasmessi ogni volta, seguiti, alle 22:55, da due nuove puntate di Fire Force.

Gli episodi in onda mercoledì 20 ottobre dalle 22:10 sono:

579 - Pronti allo sbarco! Benvenuti a Punk Hazard, l'isola in fiamme

580 - Battaglia incandescente! Luffy contro il drago gigante!

581 - Stupefacente incontro! La ciurma e lo strano samurai!

Alla saga di Punk Hazard farà seguito in tempi brevi anche quella di Dressrosa in italiano? Non è dato saperlo al momento, ma sappiamo che sarà Maurizio Merluzzo a doppiare il più grande antagonista di entrambe le saghe: Donquijote Doflamingo.