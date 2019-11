One Piece non è il manga più venduto del 2019: Demon Slayer batte il suo primato

One Piece non è il manga più venduto del 2019, nonostante Shueisha avesse comunicato esattamente il contrario la scorsa settimana, mettendo solo al secondo posto il campione Demon Slayer.

I dati presi in considerazione vanno dal 19 novembre 2018 al 17 novembre 2019 e dicono che, dopo 11 anni passati in vetta, per One Piece è arrivato il momento di cedere lo scettro, almeno per quel che riguarda le vendite totali (l'opera di Eiichiro Oda resiste invece al primo posto per quanto riguarda la vendita dei volumi singoli). Ebbene, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, secondo Oricon, ha venduto in totale 12.057.000 copie, mentre One Piece si ferma a quota 10.134.000. Spiegare il successo di Demon Slayer è cosa in realtà piuttosto semplice: il manga esiste dal 2016 (One Piece ha celebrato i 22 anni di serializzazione) ma nel 2019 è arrivata la serie anime (i cui primi 5 episodi sono addirittura arrivati al cinema in Giappone), prodotta dallo studio Ufotable, che ha da subito riscontrato un gran successo di pubblico e che si è conclusa lo scorso 28 settembre. Sull'onda del successo della serie, dunque, anche le vendite del manga hanno avuto un grande impulso.

Yearly Oricon Sales Ranking for 2019. pic.twitter.com/CYYAgmii4u — Weekly Shounen Jump (@WSJ_manga) November 27, 2019

One Piece resta il manga più popolare pubblicato su Shonen Jump, ma Demon Slayer balza così al secondo posto, scavalcando anche My Hero Academia.

A proposito di Shonen Jump, però, è singolare come, meno di una settimana fa, proprio Shueisha, la casa editrice della popolare rivista di fumetti, avesse decretato tutt'altro risultato, annunciando che, nel corso del 2019, Demon Slayer aveva venduto sì moltissimo - 10.800.000 copie - ma mai quanto One Piece, al primo posto con 12.700.000 copie.