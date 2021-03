One Piece e Naruto: riprende il doppiaggio italiano delle serie anime

One Piece e Naruto torneranno con nuovi episodi doppiati in italiano: l'annuncio ufficiale è arrivato attraverso la pagina Facebook di Emanuela Pacotto, storica doppiatrice di Nami e Sakura.

"Non sto più nella pelle nel potervi finalmente dire che siamo tornati in sala di doppiaggio. Ve lo avevo detto di non smettere di sperare": questo il messaggio pieno di entusiasmo di Emanuela Pacotto, messaggio che avrà sicuramente fatto fare i salti di gioia alle migliaia di fan che entrambe le serie anime possono vantare nel nostro Paese.

Dove eravamo rimasti? Se con Naruto: Le Cronache dell' Uragano riprenderemo con l'episodio 349, su 500, ovvero dalla saga dell'ANBU Kakashi: il ninja che vive nell'oscurità, per One Piece siamo addirittura fermi all'episodio 578 sugli oltre 960 fin qui prodotti dalla Toei Animation. Il doppiaggio riprenderà dunque dalla saga di Punk Hazard, con la ciurma dei Mugiwara, ormai ufficialmente nel Nuovo Mondo, pronta ad arricchirsi di un preziosissimo alleato: Trafalgar Law.

Dove andranno in onda i nuovi episodi doppiati in italiano? Sia One Piece che Naruto Shippuden dovrebbero tornare ad essere trasmessi in chiaro su Italia 2 - dove recentemente sono approdate in esclusiva anche le stagioni 3 e 4 di My Hero Academia - nonostante da Mediaset non siano ancora arrivate comunicazioni ufficiali.

Probabilmente nel 2022 invece One Piece arriverà anche su Netflix, certo non in forma animata, ma in versione live-action: la piattaforma, come ben sanno tutti i fan del manga dei record, è al lavoro sulla serie tv con attori in carne e ossa, annunciata nel 2018 e supervisionata dallo stesso creatore Eiichiro Oda.