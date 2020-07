One Piece è vicino alla fine: annunciato ufficialmente l'ultimo arco narrativo del manga

La fine di One Piece è sempre più vicina e a parlare di ultimo arco narrativo in via ufficiale questa volta è anche la casa editrice Shueisha attraverso il volume 10 dello One Piece Magazine.

[المجلد العاشر من مجلة #ون_بيس]



عبارة ترويجية: " الآن هو الوقت لإعادة قراءة ون بيس لكي تستعد للآرك الآخير في المستقبل ".



عنوان المجلد العاشر: " توصيات لإعادة القراءة. الاستعدادات للذروة !! ".



*تقريباً أول مره يتم الترويج للمانغا بشكل رسمي وكأنها قريبة من النهاية ! pic.twitter.com/JFSbMXDAvU — ScotchInformer (@ScotchInformer) July 31, 2020

Ancora una volta è l'infallibile Scotchinformer via Twitter a diffondere un primo dettaglio della copertina del decimo volume dello One Piece Magazine, in uscita nella prima settimana di settembre in Giappone, a lanciare la notizia bomba: nella copertina infatti la frase promozionale recita "Ora è il momento di rileggere One Piece per prepararsi all'ultimo arco narrativo!". Questo cosa significa?

Che con molta probabilità, dunque, dopo la saga di Wano (ora arrivata al capitolo 986 e non entrata ancora nel III atto) prenderà il via quello che è stato denominato già come ultimo arco narrativo. Che non durerà però qualche mese e un centinaio di capitoli. In occasione dell'arrivo nelle sale di One Piece: Stampede - Il Film, infatti, Eiichiro Oda aveva già annunciato di voler concludere il manga, ma non prima di 5 anni. Considerate le pause, e considerato anche l'impegno del sensei al fianco di Netflix nella produzione della prima serie live action tratta dal manga, One Piece non dovrebbe in effetti arrivare al suo capitolo finale prima di 6 anni, che potrebbero diventare 7 per dar modo alla casa editrice di far coincidere il finale atteso da milioni di lettori in giro per il mondo con i festeggiamenti per i 30 anni dell'opera (il primo capitolo è stato pubblicato nel 1997).

Comunque sarà, noi speriamo solo che la fine sia epica quanto tutta la lunghissima avventura di Cappello di Paglia e compagni.