One Piece: il finale dell'arco di Wano sarà sorprendente, secondo Toei Animation

One Piece, prima del finale vero e proprio, dovrà mostrare quello dell'arco di Wano in cui attualmente si trovano sia anime che manga, e, stando alle voci interne, Luffy e compagni nel paese dei samurai riusciranno a sorprendere i fan oltre ogni aspettativa.

A dirlo non è una persona qualunque ma Shinji Shimizu, ovvero colui che si occupa della realizzazione della serie anime di One Piece per la Toei Animation, la stessa che ha realizzato l'ultimo film sulla ciurma di pirati più famosa del piccolo schermo (qui la nostra recensione di One Piece: Stampede) così come ogni altro film su One Piece e che ogni domenica, da 20 anni, manda in onda un nuovo episodio della serie anime. Ebbene secondo Shimizu, che ha detto di sapere già come si concluderà l'arco narrativo in corso, il finale di Wanokuni sarà "sorprendente" per tutti i fan, spettatori o lettori.

Shinji Shimizu ha parlato di Wanokuni la scorsa settimana durante una convention in Arabia Saudita, ed è singolare che solo pochi giorni dopo l'attuale editor del manga, Takuma Naito, abbia rivelato in un'intervista: "L'arco narrativo di Wano è il più importante perchè direttamente legato alla scoperta di cosa sia il leggendario One Piece". Per scoprire cosa riserverà alla fine il racconto nel paese degli antichi samurai mancano, ormai possiamo dirlo in via ufficiale, meno di 5 anni.