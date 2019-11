One Piece, episodio 911: Nami più sexy che mai con il nuovo costume

L'episodio 911 di One Piece è andato in onda ieri mostrando Nami in versione Wano super sexy che, e questa non è una novità, ha fatto sanguinare il naso, come è uso alla maniera di One Piece, ai maschietti presenti.

One Piece è famoso per le forme esplosive dei personaggi femminili: come molti shonen, anche l'opera di Eiichiro Oda strizza l'occhio al suo pubblico d'elezione (ragazzi adolescenti) spesso e volentieri attraverso le grazie di Nami e Nico Robin. E se i fan sognano tra le pagine del manga e davanti alla serie anime, all'interno di One Piece c'è un personaggio che ha finalmente potuto trasformare un sogno in realtà: lui è il samurai del Paese di Wano, Kin'emon, che con il suo potere, nel corso dell'episodio 911, ha trasformato alcuni membri dei Cappello di paglia in perfetti cittadini della sua nazione.

I‘m cracking up, I swear look at Luffy‘s face, to keep an eye on him makes all of these scenes even funnier, WHAT IS HE THINKING?!?!?! pic.twitter.com/ERo2JCQ0Mz — Gizem (@piratequeen_ya) 24 novembre 2019

Sanji, Chopper, Brook e l'amica del gruppo Carrot, ma chi stupisce e si stupisce maggiormente per il nuovo look è Nami, la rossa navigatrice della ciurma di Luffy. In quanto novella kunoichi immaginava il suo outfit molto simile a quello di un ninja (e quindi vicino a quello di Shinobu, che verrà presentata subito dopo), ma con sua somma sorpresa non ci sono aderenti tute a coprire il corpo o copricapi che nascondano in parte anche il viso. Al contrario: il suo abito è una sorta di kimono cortissimo e scollato che la lascia quasi nuda. Tra lo scatenarsi della sua ira e gli sguardi sognanti e increduli dei presenti, è Kin'emon a confessare che, al di là di quello che Nami avrebbe voluto, "Così dovrebbe essere una kunoichi", dando corpo quindi a una sua fantasia erotica da samurai. E rivelando, di conseguenza, che non esiste un aspetto standard per le kunoichi.

La serie anime di One Piece, oltre ad averci già fatto prendere confidenza con Nico Robin geisha, per esempio, aveva già mostrato la ciurma al completo in abiti "made in Wanokuni" durante la nuova sigla d'apertura, ma è solo con l'episodio 911 che abbiamo potuto ammirare per bene la trasformazione completa della parte di ciurma che ancora mancava all'appello. L'appuntamento con il nuovo episodio è per domenica prossima e l'anteprima suggerisce che ne vedremo delle belle.