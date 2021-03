Ona Carbonell: Un nuovo inizio, il documentario arriva su RakutenTV

Ona Carbonell: Un nuovo inizio racconta la sua storia ispiratrice nel nuovo documentario originale che debutterà gratuitamente e in esclusiva su Rakuten TV questo autunno. Se ogni campione è unico nel suo genere, l'atleta di nuoto sincronizzato Ona Carbonell rappresenta un grande esempio per tutte le donne che lottano per riuscire a trovare un giusto equilibrio tra il loro ruolo di madri con il ritorno alla vita professionale in un mondo estremamente competitivo.

Ona Carbonell: Un nuovo inizio si concentrerà sull'atleta due volte vincitrice di una medaglia olimpica, argento e bronzo alle Olimpiadi del 2012, e seguirà la sua vita quotidiana dipingendo un ritratto con tutti i suoi lati più intimi. Gli spettatori possano vivere da vicino cosa siano stati veramente quegli undici mesi successivi alla nascita del figlio e la preparazione titanica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021: dagli alti e bassi in un anno particolarmente incerto dal punto di vista agonistico, alla trasformazione fisica del suo corpo fino ad arrivare all'impatto emotivo che la maternità ha avuto su di lei.

"Il mio obiettivo era quello di tornare a gareggiare dopo aver partorito, non soltanto per lo sport in sé ma anche per un mio dovere morale. La maternità è ancora uno dei più grossi ostacoli che le donne devono affrontare sia nello sport che nella società", ha spiegato la nuotatrice. La produzione di Ona Carbonell: Un nuovo inizio è cominciata nell'estate del 2020. Dalla nascita di suo figlio Kai, le telecamere hanno accompagnato Ona per tutto il percorso che l'ha poi riportata in acqua. Un viaggio molto intimo che va oltre una semplice testimonianza, permettendo agli spettatori di vivere accanto a lei ogni sfida, scoprendo le sue più grandi preoccupazioni ed emozioni che rendono questa storia di grande ispirazione per tutte le donne che decidono di non rinunciare all'essere madri mantenendo intatte le loro aspirazioni professionali.

"L'emancipazione e l'ottimismo sono dei valori fondanti della nostra compagnia e Ona li incarna perfettamente nella sua vita quotidiana, con la sua instancabile determinazione", ha detto Teresa Lopez, content director europea di Rakuten TV. "Da madre e professionista, sono particolarmente orgogliosa di essere parte di questa produzione che è molto d'ispirazione".

Attraverso riflessioni personali, scene dai suoi rapporti più stretti e anche video registrati in prima persona da lei stessa, gli spettatori riusciranno a vivere con Ona le sessioni con il suo personal trainer durante gli allenamenti insieme alle sue compagne di squadra della Nazionale spagnola di nuoto sincronizzato. In primo piano quindi il suo lato più umano, e il modo in cui ha saputo coniugare la sua vita lavorativa con la sua vita familiare, così come gli incontri con gli amici più stretti, alcuni dei quali rappresentano personalità di spicco della sua attività sportiva.

Ona Carbonell: Un nuovo inizio è un nuovo documentario originale Rakuten TV prodotto da You First Content, diretto da Adán Bonet (Operación Triunfo, Tabús), e vede ISDIN come main sponsor. Il documentario di 90 minuti debutterà in esclusiva e gratuitamente su Rakuten TV nell'autunno 2021.