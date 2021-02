Omicidio di Faenza: Ilenia Fabbri, un caso tra misteri e sospetti

Ilenia Fabbri è stata assassinata a coltellate in casa sua a Faenza e per la Procura l'omicidio è stato commissionato dall'ex marito: il caso verrà approfondito a Chi l'ha visto?

Chi l'ha visto? dedicherà una parte della puntata all'omicidio di Ilenia Fabbri, la donna è stata uccisa a Faenza nel suo appartamento con un fendente al collo che le ha reciso la vena e l'arteria. Attualmente la Procura indaga l'ex marito come possibile mandante.

L'omicidio di Ilenia Fabbri

Ilenia Fabbri aveva 46 anni ed è stata trovata morta lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento a Faenza, in provincia di Ravenna. Ad avvisare la polizia è stata la compagna di Arianna, la figlia della vittima, che aveva sentito un rumore nell'appartamento e si era chiusa a chiave nella stanza dove era ospite. I poliziotti arrivati sul posto hanno trovato Ilenia coperta di sangue in cucina e la porta del garage era aperta.

L'autopsia

L'autopsia sul cadavere ha stabilito che Ilenia Fabbri è stata uccisa con un taglio al collo talmente profondo che le è stato fatale, uno "scannamento", lo hanno definito tecnicamente gli esperti. Il colpo le ha reciso la vena e l'arteria. La scientifica non ha trovato tracce dell'assassino, sia all'interno dell'abitazione che nel giardino adiacente.

Le indagini

Le prime indagini hanno stabilito che Claudio Nanni, ex marito della vittima, e la figlia, erano in viaggio al momento dell'omicidio. Erano partiti in macchina verso le 5 di mattina e a quell'ora Ilenia era ancora viva. Gli inquirenti hanno interrogato la ragazza che si trovava nell'appartamento la quale ha dichiarato di essersi svegliata sentendo le urla della vittima "Mi sembrava stesse litigando con qualcuno", ha detto a chi l'ha interrogata riferendosi ad Ilenia, aggiungendo di aver sentito "Chi sei? Cosa vuoi?" e di essersi chiusa nella stanza.

Le urla di Ilenia sono state ascoltate anche dai vicini, una delle quali ha dichiarato a Pomeriggio 5 "siamo andati a suonare e bussare ma non apriva nessuno, Ilenia non rispondeva. Siamo andati nel garage e lì la porta era aperta. Non abbiamo pensato a un ladro, ma al fatto che la madre potesse star male. Dopo una ventina di minuti è arrivata la figlia Arianna, ma il padre non l'ho visto".

Claudio Nanni indagato

Dopo 5 giorni di indagini la Procura ha deciso di iscrivere nell'albo del registro degli indagati Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia, dal quale la donna era separata dal 2018. Sull'uomo pende l'accusa di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Gli inquirenti sono convinti che si tratti di omicidio su commissione. La descrizione dell'assassino data dalla ragazza presente nell'appartamento al momento dell'omicidio è di un uomo alto, ben piazzato fisicamente e con spalle grosse. Poche ore fa la testimone oculare dell'omicidio è stata inserita nel programma di protezione sul richiesta del Procuratore capo di Ravenna, Daniele Barberini.

In passato Ilenia Fabbri si era rivolta al Centro Antiviolenza SOS Donna perché riteneva che il suo ex seguisse i suoi spostamenti tramite un GPS. Tra i due era in atto anche una causa per questioni economiche e secondo la procura questo contenzioso è il movente che ha spinto il 53enne di Faenza ad assoldare un killer e a commissionare l'assassino della ex moglie.