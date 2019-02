Jean Renoir e i maestri del realismo poetico: ecco la nuova rassegna sul regista francese!

Inaugura sabato 9 febbraio al Palazzo delle Esposizioni di Roma l'imperdibile manifestazione Jean Renoir e i maestri del realismo poetico, che rende omaggio al grande regista francese nel quarantennale della scomparsa. Promossa da Azienda Speciale Palaexpo, Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, Institut français Italia e La Farfalla sul Mirino, la rassegna permetterà al pubblico di riscoprire sul grande schermo e a ingresso gratuito alcuni dei capolavori più amati di Renoir, da La grande illusione a La regola del gioco, da L'angelo del male a Il fiume, ma anche titoli mento noti come Toni, Il delitto del Signor Lange o La notte dell'incrocio, primo film della storia con protagonista il commissario Maigret.

Idolatrato dai registi della Nouvelle Vague, Truffaut in testa, precursore dello stesso Neorealismo italiano, Jean Renoir è stato un fondamentale anello di congiunzione tra cinema classico e moderno, un autore capace di unire ironia e disincanto, leggerezza e impegno, sempre con uno sguardo sul mondo di profonda umanità. Tutti i film in programma saranno presentati rigorosamente in pellicola 35mm, con molte copie preziose provenienti dalle cineteche di tutto il mondo, compresi i restauri dell'archivio UCLA di Los Angeles di due titoli del periodo hollywoodiano di Renoir, L'uomo del sud e Il diario di una cameriera.

Un altro storico restauro, quello della Cineteca di Bologna del capolavoro del muto Nanà, sarà accompagnato dal vivo al pianoforte dal M° Antonio Coppola in uno degli eventi più attesi della rassegna. L'inaugurazione di sabato 9 febbraio alle 21.00 spetta invece a La regola del gioco, tra le opere più influenti e acclamate dell'intera storia del cinema, seguito domenica 10 da French Cancan, omaggio travolgente alla Parigi della Belle Époque. Accanto ai titoli di Renoir saranno poi in calendario fino al 17 marzo alcune opere leggendarie del realismo poetico francese, da Les Enfants du paradis di Marcel Carné a Pépé le Moko di Julien Duvivier, nel tentativo di restituire al meglio il clima culturale di una stagione irripetibile della storia del cinema.

Sul sito del Palazzo delle Esposizioni, è disponibile il programma intero con giorni e orari delle proiezioni dei capolavori di Renoir.