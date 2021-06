Oltre la vittoria, clip esclusiva del format scritto e diretto da Andrea Scanzi per discovery+

Oltre la vittoria, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è il nuovo format in cui Andrea Scanzi racconta le grandi imprese sportive che hanno incrociato momenti fondamentali della storia e della politica. La serie sarà disponibile dal 16 giugno su discovery+.

Nell'estratto video che potete vedere sopra, Andrea Scanzi ricorda la partita dei quarti di finale dei Mondiali del 1986: Inghilterra - Argentina. "Por todo el Pueblo", urlò Diego Armando Maradona ai suoi compagni negli spogliatoi, per quella che non era solo una partita di calcio ma la rivincita dell'Argentina dopo la guerra delle delle Falkland.

Ci sono medaglie che valgono più dell'oro di cui sono forgiate. Record che infrangono più del tempo di un cronometro. In attesa della febbre estiva per le Olimpiadi, in esclusiva su discovery+ la nuova serie originale 'Oltre la Vittoria': format scritto e condotto dal giornalista Andrea Scanzi in cui alcuni dei più grandi avvenimenti sportivi vengono raccontati attraverso il loro legame con eventi che hanno segnato la storia. In esclusiva sulla piattaforma discovery+ da mercoledì 16 giugno.

Oltre la vittoria racconta otto storie di campioni, squadre, vittorie olimpiche, ori mondiali - dal tennis al calcio, dal rugby all'atletica, dal basket allo sci - che si sono intrecciate a episodi come la Guerra Fredda, la dittatura di Pinochet, il regime di Ceausescu. Storie di fuoriclasse assoluti come Alberto Tomba, Pietro Mennea, Nadia Comaneci, Sara Simeoni, Adriano Panatta, la Nazionale sudafricana di rugby, Tommy Smith e John Carlos sul podio del "black power", che più o meno consapevolmente hanno sfidato i protagonisti politici del loro tempo, a cavallo di quella sottile linea che supera il valore di un risultato agonistico.

Si parte con la puntata dedicata a Diego Armando Maradona, che al Mondiale dell'86 manda al tappeto Margaret Thatcher e gli inglesi vendicando l'Argentina per la sconfitta nella guerra delle Falkland. Siamo ai quarti di finale dei Mondiali del Messico e la squadra sudamericana sfida la Nazionale Inglese: con due gol memorabili per ragioni diverse - la "mano de dios", il gol di mano che segna il primo vantaggio degli argentini, e il gol realizzato con un'azione perfetta iniziata prima del centrocampo - il pibe de oro sigilla la qualificazione per la semifinale (vinceranno poi la Coppa del Mondo). Ma soprattutto la rivincita sul popolo inglese, e sull'allora primo ministro Thatcher, che pochi anni prima avevano umiliato l'Argentina nel conflitto delle Isole Falkland, arcipelago che nel 1982 fu definitivamente conquistato dall'Inghilterra con una guerra impari. In studio con Scanzi in ogni puntata un ospite diverso, per raccontare aspetti meno noti di personaggi diventati icone universali e il dietro le quinte di grandi eventi seguiti in mondovisione. Con immagini di repertorio e filmati inediti per raccontare l'impresa sportiva e immergere lo spettatore nella storia.

Oltre la Vittoria (8 episodi x 30') è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia. Da un'idea di Matteo Billi e Simone Manetti, scritto con Andrea Scanzi e Matteo Corfiati; regia di Simone Manetti, fotografia di Sara Purgatorio. Progetto grafico di Pierpaolo Balani e Giulia Segoni.