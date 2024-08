Oh, Canada: ecco quando uscirà il film di Paul Schrader con Richard Gere e Jacob Elordi

Finalmente qualcuno ha comprato Oh, Canada di Paul Schrader. Il film è stato presentato in anteprima a maggio a Cannes con critiche contrastanti e sarà proiettato prossimamente al TIFF e al NYFF. Proprio oggi è stata annunciata la data di uscita americana del film, che uscirà negli Stati Uniti a dicembre.

Sono 8 i titoli del concorso di Cannes ancora in cerca di una distribuzione americana. I più importanti ancora da acquistare sono The Shrouds di David Cronenberg, The Apprentice di Ali Abassi, The Most Precious of Cargoes di Michel Hazanavicius e Motel Destino di Karim Ainouz.

Anche Shrouds di Cronenberg è stato accolto da recensioni contrastanti, il titolo sarà proiettato anche al NYFF e al TIFF. Nel frattempo, The Apprentice di Abassi sembra essere ancora nel limbo della distribuzione. La Briarcliffe si è dimostrata interessata ad acquistare questo film di Trump degli anni '80, ma ha offerto solo 5 milioni di dollari. Non aiuta il fatto che uno dei produttori, Dan Snyder, stia bloccando questa potenziale vendita, per vari motivi.

I dettagli del film

Oh, Canada è un adattamento del romanzo Foregone di Russell Banks e vede Richard Gere nel ruolo di un anziano documentarista che pensa alla propria eredità e alla sua carriera durante un'intervista che sta conducendo con un suo ex studente, Malcolm, il ruolo affidato da Jacob Elordi.

Paul Schrader, parlando del lungometraggio, aveva dichiarato: "Si tratta di una metafora della la morte. Ed è come è il mio Ivan Ilych".

Il libro racconta la storia di Leonard Fife, che è fuggito in Canada per evitare di combattere in Vietnam, e ora sta morendo di cancro a Montreal. Il filmmaker ha accettato di realizzare un'ultima intervista in cui rivelerà tutti i suoi segreti, venendo filmato dal suo ex studente Malcolm MacLeod, alla presenza della moglie e del produttore di Malcolm, al direttore della fotografia e al tecnico del suono, tutti ammiratori di Fife che ora devono affrontare la sua sconvolgente confessione dark.