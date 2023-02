Oggi è un altro giorno: Serena Bortone ricorda Alberto Sordi su Rai 1

Oggi giovedì 23 febbraio, alle 14:05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone con una puntata incentrata su Alberto Sordi. Cinema, televisione e l'attualità politica sono gli argomenti affrontati, a seguire un nuovo episodio de La Vita in Diretta con Alberto Matano.

Serena Bortone ricorderà Alberto Sordi a vent'anni dalla scomparsa. A raccontare l'indimenticabile attore e regista romano, l'amica di sempre Paola Comin, l'attore Giorgio Gobbi l'indimenticabile "Ricciotto", il servitore del Marchese del Grillo, Riccardo Rossii, attore e fan sfegatato dell'Albertone nazionale, e in collegamento Dalila Di Lazzaro.

A seguire l'attrice Francesca Chillemi che interpreta Azzurra nella fortunata serie Che Dio ci aiuti, che nella puntata in onda stasera avrà come special guest Orietta Berti nel ruolo di se stessa.

Nella seconda parte del programma, spazio all'attualità ed alla politica, con un'intervista al Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Infine, Masih Alinejad, giornalista e attivista di origine iraniana. Lei è considerata una minaccia per la teocrazia al potere nella Repubblica islamica dell'Iran: racconterà la battaglia che l'ha resa celebre nel mondo nella lotta per i diritti delle donne iraniane nel suo Paese e in generale per i diritti umani.