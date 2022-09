Oggi è un altro giorno, Serena Bortone arruola Laura Freddi e Francesco Oppini

Anche Oggi è un altro giorno sta scaldando i motori in vista della ripartenza, Serena Bortone per la nuova stagione ha aggiunto Laura Freddi e Francesco Oppini agli ospiti fissi che le faranno compagnia per i prossimi mesi.

La prossima settimana prenderà il via la nuova stagione di Oggi è un altro giorno, il programma di RAI 1 condotto da Serena Bortone dallo Studio 3 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà in Roma. La data fissata è quella del 5 settembre, l'orario d'inizio, come sempre, è per le 14:00

Quest'anno tra gli ospiti fissi del programma ci saranno Laura Freddi e Francesco Oppini, gli ex gieffini si aggiungono ai volti che il pubblico ha imparato a conoscere dalle scorse stagioni ovvero Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella.

Dalle anticipazioni della prima puntata è stato rivelato che ospiti di Oggi è un altro giorno saranno Paola Gassman e Vittoria Gassman, in occasione del centenario della nascita dell'attore, nato a Genova l'1 settembre 1922. La presenza in studio di Johnson Righeira darà la possibilità alla conduttrice di fare un'escursione sui tormentoni musicali dell'estate 2022.