Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai 1, gli ospiti del 7 aprile

Oggi è un altro giorno, questo pomeriggio, andrà in onda eccezionalmente alle 15.05 su Rai 1, dopo una puntata speciale di A sua immagine. Nel programma condotto da Serena Bortone, Come sempre, si alterneranno momenti dedicati allo spettacolo ed altri dedicati al mondo della politica. Ecco gli ospiti del 7 aprile.

In apertura di programma Serena Bortone incontra Monsignor Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la vita. A seguire, Filippo Laganà, che interpreta se stesso nel film biografico Amici per la pelle, in onda domenica 9 aprile su Rai1, che racconta la sua storia di trapiantato di fegato.

In chiusura, Suor Paola volto ormai familiare della tv: con lei, due ragazze ucraine che sono assistite dalla religiosa.

Non mancheranno tutti gli aggiornamenti in diretta sullo stato di salute dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'Ospedale San Raffaele di Milano.