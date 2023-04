Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai 1, gli ospiti del 12 aprile

Questo pomeriggio, alle 14,05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Come sempre all'interno del programma si alterneranno momenti dedicati al mondo dello spettacolo e dell'attualità ed altri dedicati al mondo della politica. Ecco gli ospiti del 12 aprile.

Francesco Gabbani, che torna in tv il 14 e 21 aprile con due puntate speciali del fortunato show ecologista Ci vuole un fiore, è ospite di Serena Bortone.

Tornano, poi, nello studio di Via Teulada i Dik Dik, uno dei gruppi antesignani dell'epopea beat in Italia. A seguire, sarà la volta di Gaia Tortora che ha ripercorso la tragica vicenda, 40 anni fa, dell'arresto di suo padre Enzo in un intenso libro: Testa alta e avanti.

Nella seconda parte del programma, propostp anche su Rai Italia, in collegamento da Genova il professor Marco Bassetti spiega in cosa potrebbe consistere l'annunciato vaccino di Moderna contro alcune forme di cancro e malattie cardiovascolari.

Chiude la trasmissione il consueto spazio sulla politica, ospiti il senatore Marco Lisei (Fratelli d'Italia) e l'onorevole Antonio Misiani (Partito democratico).