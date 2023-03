Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, gli ospiti di oggi su Rai 1

Questo pomeriggio, alle 14,05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Come sempre all'interno del programma si alterneranno momenti dedicati allo spettacolo ed altri dedicati al mondo della politica.

Oggi 10 marzo ospiti di Serena Bortone sono il compositore Dario Farina, autore di alcune tra le più celebri canzoni italiane: da Felicità a Sarà perchè ti amo ad Eri bella davvero. Con lui anche il cantautore Drupi.

A seguire l'attore Francesco Arca protagonista della fiction campione di ascolto, Resta con me. Quindi sarà la volta di Mariangela D'Abbraccio con Dacia Maraini. L'attrice porta in teatro Teresa la ladra tratta da una storia della stessa Maraini per la regia di Francesco Tavassi.

Nella seconda parte del programma, il consueto spazio dedicato all'attualità e alla politica ospiti Alessandro Zan (Partito Democratico) e Lucio Malan (Fratelli d'Italia). Previsto inoltre un collegamento da Cutro con tutti gli sviluppi dopo il tragico naufragio del 26 febbraio scorso, costato la vita a 72 persone e il Consiglio dei Ministri di oggi.

Oggi è un altro giorno è un programma in onda su Rai1 e su Rai Italia.