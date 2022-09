Off The Hook, su Netflix in streaming da oggi

Off The Hook, la nuova divertente serie con Manon Azem e Tiphaine Daviot, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 1 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Off The Hook, la nuova divertente serie con Manon Azem e Tiphaine Daviot, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 1 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Di fronte alla tossicità del loro rapporto con Internet, Léa e Manon, cugine ​​e coinquiline, decidono di fare una disintossicazione digitale per un mese. 30 giorni per smettere di essere ossessionata dal suo ex per una, 30 giorni per dimenticare una brutta situazione per l'altra... Più facile a dirsi che a farsi. Soprattutto quando la famiglia viene coinvolta...

Il titolo originale dello show è Detox, ed è diretto da Marie Jardillier, produttrice di Come sono diventato un supereroe, con protagonisti Tiphaine Daviot, Manon Azem e Oussama Kheddam, tra gli altri. Manon Azem è nota in Francia per essere la voce ufficiale di Emma Watson dal 2001 al 2015, quando ha coperto tutta la serie dei film di Harry Potter. Tiphaine Daviot, invece, ha già un rapporto di primo livello con Netflix, visto che è nel cast dell'inquietante serie Marianne di Samuel Bodin, che appena uscita sul portale ha conquistato tantissimi spettatori in pochissimo tempo.