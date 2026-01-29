Odessa A'zion rinuncia a Deep Cuts dopo le polemiche sul casting: "Sono d'accordo con tutti voi"

Odessa A'zion, star di Marty Supreme, ha rivelato online di aver rinunciato al film Deep Cuts, prodotto da A24, dopo le polemiche legate al suo casting.

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo scritto da Holly Brickley nel 2021 e l'annuncio del coinvolgimento dell'attrice aveva scatenato i commenti negativi online.

Le polemiche per la scelta di Odessa

Sean Durkin sarà il regista di Deep Cuts e tra le pagine il personaggio di Zoe Gutierrez, che era stato affidato a Odessa A'zion, è di origine messicana ed ebrea. L'attrice ha delle origini diverse e sul suo post Instagram ha ammesso di essere d'accordo con le critiche.

Marty Supreme: Odessa A'Zion in una sequenza del film

Odessa ha scritto: "Ragazzi!! Sono d'accordo con tutti voi e non farò questo film".

Il suo messaggio prosegue dichiarando: "Grazie per aver portato alla mia attenzione tutto questo. Sono d'accordo con ognuno di voi! Ed è per questo che vi voglio bene. Mi dispiace sia accaduto".

La spiegazione di quanto accaduto a Odessa

A'zion, che ha ottenuto l'attenzione della critica e del pubblico con Marty Supreme (di cui potete leggere la nostra recensione), ha quindi voluto spiegare: "Per me è così importante spiegarvi come è accaduto: mi sono presentata per Percy, ma mi è stato invece offerto il ruolo di Zoe e ho immediatamente detto di sì! Sono così arrabbiata, non avevo letto il romanzo e avrei dovuto prestare più attenzione a tutti gli aspetti di Zoe prima di accettare... E ora che so quello che so??? Fanculo. Mi chiamo fuori! Non prenderei mai un ruolo togliendolo a qualcuno che dovrebbe farlo. Che dovrebbe farlo! Non sono io. Ci sono innumerevoli persone più adatte a interpretare questo ruolo e io non sono una di loro. Non vedo l'ora di scoprire a chi verrà assegnato".

Deep Cuts racconterà una storia d'amore ambientata all'inizio degli anni 2000, seguendo due ventenni ossessionati dalla musica che affrontano le complicate realtà legate all'ambizione, all'età adulta e alla necessità di trovare un posto a cui appartenere.

Nel cast ci saranno Cailee Spaeny e Drew Starkey, mentre nel team della produzione saranno impegnati Eli Bush, Ronald Bronstein e Josh Safdie.