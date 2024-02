NXT Vengeance Day, i risultati del PLE WWE: Carmelo Hayes tradisce Trick Williams

Consegnato agli archivi Vengeance Day, il Premium Live Event di NXT, terzo brand della WWE. L'evento è andato in scena domenica 4 febbraio alla F&M Bank Arena di Clarksville, Tennessee, regalando al pubblico grandi match e momenti shock. Ecco il resoconto completo.

Vengeance Day, il grande spettacolo di NXT

Bron Breakker & Baron Corbin battono Carmelo Hayes & Trick Williams

Grande vittoria per la strana coppia composta da Bron Breakker e Baron Corbin che si sono aggiudicati la finale del Dusty Rhodes Tag Team Classic.

NO DQ Match, Dijak batte Joe Gacy

In un match senza squalifiche che ha visto l'utilizzo di numerosi oggetti contundenti Djak si è aggiudicato la vittoria con la Feast Your Eyes.

NXT North American Championship, Oba Femi batte Dragon Lee

Ennesima conferma per il campione in carica Oba Femi che ha sconfitto il talento mascherato Dragon Lee per schienamento.

NXT Women's Championship: Lyra Valkyria batte Roxanne Perez & Lola Vice

Originariamente previsto come un 1 vs 1 tra Lyra e Roxanne, il match si è trasformato in triple threat quando Lola Vice ha deciso di incassare la sua shot titolata vinta grazie al Breakout Tournament. A vincere è stata però la campionessa in carica, Lyra Valkyria.

NXT Championship, Ilja Dragunov batte Trick Williams

Un match stellare che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Trick Williams è arrivato più volte vicino alla vittoria, ma anche questa volta Ilja Dragunov ha dimostrato di avere una marcia in più, confermandosi campione in carica.

Nel post match, invece, episodio clamoroso: Carmelo Hayes attacca alle spalle Trick Williams e si accanisce con una sedia sulla sua gamba malconcia. Terminata in maniera definitiva, dunque, la grande amicizia tra i due.

Dove vedere NXT Vengeance Day

Il Premium Live Event di NXT è reperibile in esclusiva sul WWE Network.