Warner Bros. Discovery e WWE rinnovano la partnership pluriennale

Grandi notizie per i fan della WWE in Italia. La programmazione settimanale continuerà a essere trasmessa su Discovery+, in lingua originale, e in chiaro su DMAX con il commento italiano.

Warner Bros. Discovery ha annunciato il rinnovo dell'accordo pluriennale con WWE, parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), che continuerà a rendere disponibile per l'Italia, in esclusiva, la programmazione settimanale di punta della WWE live e on-demand, in lingua originale su Discovery+, il servizio OTT premium a pagamento del gruppo WBD e, a seguire, con il commento italiano on air in chiaro su DMAX (canale 52).

Discovery+ continuerà a trasmettere live e in esclusiva Raw e SmackDown, rispettivamente nella notte tra lunedì e martedì e tra venerdì e sabato), direttamente dagli Stati Uniti con il commento in lingua originale.

Inoltre, NXT sarà disponibile on demand, sempre su Discovery+, poche ore dopo la trasmissione in diretta negli Stati Uniti.

Ogni settimana, inoltre, i fan della WWE potranno vedere gli highlights di Raw, SmackDown e NXT con il commento italiano di Luca Franchini e Michele Posa su DMAX, il canale free-to-air di Warner Bros. Discovery.

La programmazione WWE in Italia

[NEWS=/news/survivor-series-la-wwe-batte-i-record-di-tutti-i-tempi_135246/]Survivor Series, la WWE batte i record di tutti i tempi per visibilità, vendite e merchandise[/NEWS

Una versione di due ore di Raw andrà in onda il lunedì alle 23:15 e in replica alle 10:30 il sabato; gli highlights di SmackDown andranno in onda il martedì alle 23:15 e in replica alle 10:30 la domenica; gli highlights di NXT andranno in onda il mercoledì alle 23:15 e in replica alle 12:30 il sabato. In questo modo DMAX dedicherà tre serate consecutive al grande show promosso dalla WWE.

Raw, SmackDown e NXT con commento italiano saranno disponibili anche on-demand su Discovery+.

Le due popolari serie di recap settimanali di WWE Bottom Line e Afterburn saranno disponibili su Discovery+.