Nuovo DPCM in arrivo: i cinema e i teatri verso la chiusura?

Contro il Coronavirus il Governo sta per emanare un nuovo Dpcm in arrivo che prevede la chiusura dei cinema e dei teatri: secondo le prime indiscrezioni sono previste nuove restrizioni da lunedì 24 ottobre fino al prossimo 24 novembre.

Il premier ed i suoi ministri stanno lavorando a un nuovo DPCM che sarà firmato nelle prossime ore e di cui probabilmente parlerà a breve - Giuseppe Conte sarà in diretta stasera sul nuovo DPCM: ecco a che ora e dove vederlo - sono previste nuove misure restrittive, che rappresentano una via di mezzo tra la situazione attuale e il lockdown della scorsa primavera. Nel nuovo decreto è prevista la chiusura di cinema e teatri. Nel documento visionato da Fanpage si legge "Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso".

Dopo il lungo periodo di chiusura dovuto al lockdown i cinema italiani avevano avuto il permesso di riaprire al pubblico lo scorso 15 giugno, seguendo le regole del distanziamento sociale e i protocolli emanati dal governo e dal Comitato tecnico Scentifico. Non tutti le strutture avevano riaperto ma piano piano la gente era tornata al cinema, ora una nuova battuta d'arresto che peserà come un macigno sull'economia del settore. Ricordiamo che la maggior parte dei film provenienti dagli Stati Unirti avevano deciso di rinviare l'uscita nelle sale al prossimo anno.