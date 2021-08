NOW: Alessandro Bastoni e Matteo Berrettini nello spot per l'offerta Sport (VIDEO)

Alessandro Bastoni e Matteo Berrettini sono due dei quattro protagonisti dello spot con cui NOW presenta la propria offerta riguardante il mondo dello sport, comprensiva di eventi legati a calcio, motori, tennis, basket e a tutto lo sport di Sky.

In questa prima parte del 2021, lo sport ha regalato grandi soddisfazioni all'Italia. La vittoria degli Europei di calcio e le storiche medaglie d'oro ottenute nell'atletica alle Olimpiadi sono state la ciliegina su una torta che, all'inizio dell'anno, neanche i più ottimisti credevano di poter gustare. Ora che il mese di settembre è ormai alle porte e nuove stagioni sportive stanno per iniziare, NOW ci ricorda la sua offerta tramite uno spot che coinvolge quattro protagonisti di altrettante discipline sportive.

Nel filmato in questione vediamo quindi Alessandro Bastoni, vincitore dell'ultimo campionato di Serie A con l'Inter e fresco campione d'Europa con la maglia dell'Italia. Nello spot di NOW non manca poi Matteo Berrettini, tennista numero 8 della classifica ATP e protagonista di una storica finale a Wimbledon. Insieme a loro ci sono anche Gigi Datome, cestista dell'Olimpia Milano e della nazionale italiana di pallacanestro, e Alessandro Giovinazzi, pilota italiano attuale di Formula 1. Lo spot mostra i quattro atleti che giocano con il logo di NOW, per poi inquadrare una coppia che si riunisce nel salotto di casa per godersi l'offerta del catalogo streaming.

Muovendosi all'interno della piattaforma, gli utenti hanno così la possibilità di scegliere tra contenuti live e on demand, legati al mondo calcio, del tennis, dei motori, del basket e molto altro. Per quanto riguarda il calcio, ad esempio, NOW offre la UEFA Champions League con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, la Serie A TIM (tre partite ogni giornata in co-esclusiva) e la Serie BKT, nonché 300 e più partite a stagione di Premier League, Ligue 1, Bundesliga. Gli amanti dei motori potranno invece godersi tutti i Gran Premi di Formula 1® e di MotoGP™. Per il tennis, segnaliamo la possibilità di vedere tutti i tornei ATP Masters 1000, una selezione dei tornei ATP 500 e 250, le Nitto ATP Finals, le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e Wimbledon. Infine, l'offerta di NOW comprende oltre 300 partite NBA, le novità della Turkish Airlines Euroleague e della 7DAYS Eurocup, con più di 200 partite a stagione, senza dimenticare il golf con i più prestigiosi tornei al mondo in programma, e il rugby con il Sei Nazioni 2022.

Il Pass Sport di NOW, con tutto lo Sport di Sky in HD, offre quindi un'ampia scelta di contenuti, con la flessibilità di un servizio senza vincoli, a 14,99 euro al mese.