Noir in Festival 2021: Kiyoshi Kurosawa e Brian Yuzna tra gli ospiti

La XXX edizione del Noir in Festival 2021 si svolgerà dall'8 al 12 marzo con una maratona speciale di pre-apertura nella giornata di domenica 7 marzo. Sono stati annunciati i primi ospiti: Kiyoshi Kurosawa e Brian Yuzna. Il programma completo del più celebre festival di genere in Italia verrà annunciato dalla direzione (Giorgio Gosetti, Marina Fabbri e Gianni Canova per l'Università IULM di Milano) tra un mese, ma le attività e i festeggiamenti per il trentennale sono già cominciati alla fine dello scorso dicembre con la presentazione dei finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco che per il 2020 ha visto vincitore Tullio Avoledo con il romanzo Nero come la notte (Editore Marsilio).

Kiyoshi Kurosawa sul set di Sakebi

Dopo una carrellata di incontri con alcuni "campioni" della narrativa italiana di genere, sarà la volta, durante il mese di febbraio, della presentazione dei sei finalisti del Premio Claudio Caligari per il miglior film italiano di genere dell'anno 2020, promosso da Noir in Festival insieme a IULM.

"Siamo però orgogliosi", dicono Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, "di anticipare già oggi due degli appuntamenti imperdibili dell'edizione di marzo. Saranno con noi due maestri del cinema del mistero come Kiyoshi Kurosawa (vincitore del Leone d'argento alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia) e Brian Yuzna, vincitore del Premio Luca Svizzeretto per il miglior "maverick" del genere. Li vogliamo celebrare come due formidabili "irregolari" del cinema mondiale che hanno esteso i confini del noir oltre la tradizione classica, ai confini dell'horror. L'uno fin dal 1997 con un capolavoro come Cure, l'altro celebre per la sua collaborazione con Stuart Gordon e poi talento multiforme come regista, produttore, scopritore di talenti tra America, Spagna, Indonesia tra gli anni '90 e gli anni 2000".

