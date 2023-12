Noi, dopo di noi: la nuova serie turca con Özge Özpirinçci è disponibile su Serially

Oggi 6 dicembre arriva su Serially Noi, dopo di noi, la prima serie turca ad approdare sulla piattaforma streaming italiana. Il progetto è una produzione di BluTV, la principale piattaforma di video online nazionale della Turchia. La trama è incentrata sulla storia d'amore tra Deniz e Barış e accompagna i protagonisti per dieci anni, dal 2011 al 2021

Noi, dopo di noi: Un'affascinante storia d'amore tra dramma e romanticismo

Noi, dopo di noi, una toccante storia d'amore tra dramma e romanticismo, è ora disponibile su Serially in italiano, offrendo agli utenti un'esperienza di visione gratuita sulla piattaforma streaming.

Un Viaggio Temporale attraverso l'Amore e la Passione

La serie segue da vicino tutte le sfaccettature della relazione dei protagonisti, Deniz e Barış, portando gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso il tempo e i ricordi. In un susseguirsi di flashback intricati, la trama si svolge durante i dieci anni cruciali, dal 2011 al 2021, esplorando la difficile e appassionata storia d'amore di due persone che cercano di dare un significato al loro matrimonio e affrontare la possibilità della sua fine.

L'autore e il Regista dietro la serie turca

Scritta da Hakan Bonomo e diretta da Cem Karci, Noi, dopo di noi offre una narrazione avvincente che intreccia abilmente il passato e il presente. La serie, composta da otto episodi, cattura gli spettatori con una rappresentazione avvincente di un amore a volte possibile e altre impossibile.

Il Cast di Noi, dopo di Noi: Volti noti al pubblico italiano

Il cast è guidato dalla rinomata attrice, regista e produttrice Özge Özpirinççi, famosa per i suoi ruoli in Kadin e Yakamoz S-245, affiancata dal noto attore Salih Bademci (The Club, Il sarto). Tra gli altri volti noti delle produzioni turche, compaiono Sacide Tasaner (La ragazza e l'ufficiale, Ates) e Ushan Çakir (Aile/The Family, Rise of Empires: Ottoman), aggiungendo ulteriore talento al ricco panorama artistico della serie.

Cosa è Serially

Serially è la risposta alla crescente domanda di contenuti video on demand. La piattaforma è stata realizzata da iXMedia, startup innovativa fondata nel 2019 che opera nel settore dell'intrattenimento audiovisivo proponendo contenuti digitali esclusivi e soluzioni tecnologiche avanzate per l'industria del doppiaggio.

Serially offre serie TV provenienti da tutto il mondo, per il pubblico italiano disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma di video on demand www.serially.it, sottotitolati e/o doppiati. Il servizio di Serially, già visibile in streaming online, è fruibile su device mobili attraverso l'app disponibile su web, app mobile, smart tv e sulle piattaforme FAST di Samsung TV Plus, LG Channels e Xiaomi TV+ .