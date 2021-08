Nino D'Agata, morto il doppiatore di Jarvis nei film Marvel

Nino D'Agata, attore e doppiatore italiano, si è spento a 65 anni oggi, venerdì 20 agosto. Ha prestato la sua voce a Jarvis e Paul Bettany in numerosi film Marvel, tra cui Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron. Ha inoltre interpretato il generale Tosi in R.I.S. - Delitti Imperfetti.

Quest'oggi il mondo del cinema e del doppiaggio italiano ha detto addio a Nino D'Agata. Nato a Catania nel 1955, ha lasciato questo mondo a 65 anni. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerose serie televisive italiane molto apprezzate: da Distretto di Polizia a Squadra Antimafia - Palermo Oggi e Don Matteo, fino ad arrivare a R.I.S. - Delitti imperfetti, in cui ha ricoperto il ruolo del generale Tosi. Nel 2004 è stato invece l'agente Agostino Catalano nel film tv Paolo Borsellino, diretto da Gianluca Maria Tavarelli.

Per quanto riguarda il grande schermo, ha recitato ne Le conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino, La Trattativa di Sabina Guzzanti e Il Ministro di Giorgio Amato. È stato anche diretto da Gabriele Muccino ne L'ultimo bacio e da Michele Soavi ne Il sangue dei vinti. Sul fronte del doppiaggio, invece, Nino D'Agata ha prestato la sua voce a Giancarlo Esposito in Derailed - Attrazione letale, ma molti lo ricordano per essere stato il doppiatore di Jarvis/Paul Bettany in numerosi film della Marvel, ovvero Iron Man, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War. Ha anche doppiato Timothy Lovejoy ne I Simpson, Alec Baldwin in Notting Hill, Steve nel film d'animazione Up e Frank Vincent ne I Soprano.