Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia torna stasera su Rai 1 con l'ultima puntata: la trama

Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia giunge al termine: stasera su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda l'ultima puntata della seconda stagione. La serie con Elena Sofia Ricci, nata dalla penna di Ilaria Tuti, ha raccolto numeri importanti nelle prime due settimane di permanenza sullo schermo, sempre vicina ai 4 milioni di spettatori, sempre oltre il 21% di share. Basterà questo alla RAI per affidare altre prime serate alla commissaria Battaglia?

I casi di Teresa Battaglia 2: trama del finale di stagione

A scuotere il primo episodio in onda in questo lunedì 4 novembre 2024 sarà anzitutto il ritrovamento di Diego, ferito e privo di conoscenza, ai piedi di una scarpata. C'è sicuramente un legame tra quanto successo al ragazzo e il caso su cui si sta indagando.

A complicare il quadro, per Teresa, c'è un dettaglio: mentre analizza una foto, nota un particolare che potrebbe finalmente portare le indagini sulla strada giusta.

L'assassino potrebbe aver lasciato dietro di sè, consciamente, un oggetto che appartiene alla stessa commissaria: sta cercando un modo per comunicare direttamente con lei?

C'è appena il tempo di ragionare su questa scoperta, però, perchè un nuovo evento sinistro mette in allerta tutto il commissariato: Krisnja è sparita.

Con Alice e Smoky, Teresa comincia subito a cercarla, la ritrovano dopo molte ore, ferita. La ragazza racconta di essere stata rapita da Sandro ma la Battaglia non è completamente convinta da questa versione perchè non tutti i pezzi stanno trovando una loro collocazione.

Ninfa dormiente è il nome della seconda stagione de I casi di Tersa Battaglia

Rincorrendo soprattutto i propri dubbi, Teresa decide di riprendere in mano tutti gli elementi dell'indagine, scoprendo via via nuovi indizi che, non molto casualmente, la conducono proprio in quel luogo che Marta Trevisan aveva provato a raggiungere prima di venire uccisa. Proprio qui, riuscendo finalmente ad avere una visione d'insieme del quadro investigativo, la Battaglia riesce a capire chi è il vero assassino.