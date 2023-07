Nightmares of Nature: arriva una nuova docuserie horror di Blumhouse

Secondo quanto riportato da Deadline, Blumhouse Television sta sviluppando una nuova docuserie intitolata Nightmares of Nature, con la Plimsoll Productions, specializzata in progetti di storia naturale, come produttore.

"È naturale avere paura delle cose che accadono di notte, ma Nightmares of Nature non è una proiezione del soprannaturale. Una volta che si inizia a guardare il mondo naturale, si trovano cose terrificanti come qualsiasi altro film dell'orrore", ha dichiarato Alan Eyres, capo della Plimsoll, in un comunicato.

"Per raccontare questa storia, non potevamo sperare in collaboratori migliori della Blumhouse. Combinare i più grandi registi horror con alcuni dei migliori narratori di storia naturale del mondo è un'opportunità unica per creare un punto di accesso alla natura più viscerale ed emotivo di qualsiasi cosa abbiamo visto prima."

Descritto come un documentario horror sulla fauna selvatica, Nightmares of Nature seguirà gli animali che lottano per sopravvivere agli orrori della natura. Si tratta di "una miscela [di] filmati di storia naturale letti attraverso una lente horror". Sarà prodotto da Jason Blum, Chris McCumber e Gretchen Palek per la Blumhouse insieme a Grant Mansfield, Alan Eyres, Tom Hugh-Jones e Martha Holmes della Plimsoll.