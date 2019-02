Blumhouse Cinematic Universe: in arrivo l'universo del cinema horror?

Jason Blum ha in piano di creare un universo cinematografico condiviso per la sua Blumhouse Productions. La Blumhouse, fondata nel 2000, ha negli anni assunto sempre più importanza nel panorama cinematografico attuale, avendo rilasciato saghe horror di successo come Paranormal Activity, The Purge, Auguri per la tua morte e i anche il recente Halloween di David Gordon Green.

La Blumhouse si è fatta un nome negli ultimi anni e ha prodotto anche pellicole di un certo peso al di fuori dell'horror, come Whiplash di Damien Chazelle, vincitore di 3 premi Oscar. E non è l'unico film preso a cuore dall'Academy, visto che anche Scappa - Get Out e BlacKkKlansman hanno avuto il loro successo tra i giurati americani. E per ampliare ancora di più i suoi orizzonti, Jason Blum ha accarezzato l'idea di creare un universo cinematografico sullo stile Marvel.

Durante un'intervista con CinePOP, il produttore ha dichiarato di non essere contrario all'idea e, anzi, che forse qualcosa di pratico si sta muovendo:

"Ci piacerebbe farlo. Ci stiamo pensando, certo, sarebbe stato più facile se ci avessi pensato da subito, ma ci stiamo ragionando. Almeno per legare alcuni dei nostri film. Se possibile, lo faremo."

Durante l'intervista Jason Blum ha anche toccato alcuni argomenti molto cari ai fan del cinema horror, come l'idea di voler riportare sul grande schermo alcune saghe storiche, come Scream, Venerdì 13 o Nightmare con dei nuovi reboot. Intanto il prossimo film della Blumhouse che arriverà nelle sale è Ancora auguri per la tua morte, in uscita il 28 febbraio dopo il successo di Auguri per la tua morte. Jessica Rothe guida il cast che ritorna in Ancora auguri per la tua morte, il seguito della sorpresa del 2017 di Blumhouse, un grande successo pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta, la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.