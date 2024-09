Nightbitch: Amy Adams si trasforma in un cane nel trailer

Amy Adams è la protagonista di Nightbitch, una commedia horror tratta dal romanzo del 2021 scritto da Rachel Yoder.

Il film diretto da Marielle Heller debutterà nei cinema il 6 dicembre e il trailer anticipa qualche scena, anticipando i problemi della protagonista.

Una trasformazione inaspettata

Nel video si vede la protagonista, interpretata da Amy Adams, che si ritrova alle prese con degli inspiegabili cambiamenti dopo essere diventata madre.

La donna, un'artista la cui vita è stata messa in pausa per il figlio, si ritrova infatti alle prese con una trasformazione in "cane".

Nel cast di Nightbitch ci sono anche Scoot MacNairy, Mary Holland, Jessica Harper, Zoë Chao, Ella Thomas, Stacey Swift, Archana Rajan, Adrienne Rose White, Darius De La Cruiz e Roslyn Gentle.

Il film, che sarà presentato al Toronto Film Festival, è stato scritto da Marielle Heller insieme a Yoder.

Amy è ritornata sul set a distanza di qualche anno da Disenchanted, il sequel che ha debuttato nel 2022 su Disney+ in cui aveva ripreso l'iconico ruolo della principessa Giselle.

Tra i suoi prossimi progetti c'è At the Sea di Kornél Mundruczó in cui interpreta Laura che, dopo una lunga riabilitazione, ritorna dalla sua famiglia andando nella loro casa sulla spiaggia dove trascorrono abitualmente le vacanze. La donna deve cercare di fare i conti con la vita complicata che si è lasciata alle spalle e affrontare il prossimo capitolo della vita senza la carriera che le ha dato la fama, la fortuna e, soprattutto, la sua identità. Altri progetti in arrivo con star Adams sono The Invite che la vede protagonista accanto a Paul Rudd, e Klara and the Sun di Taika Waititi con star Jenna Ortega, tratto dal racconto sci-fi di Kazuo Ishiguro..