Nicole Richie, i suoi capelli vanno a fuoco nel video del suo compleanno

I capelli di Nicole Richie sono andati in fiamme mentre l'attrice e cantante statunitense celebrava il suo 40esimo compleanno, come testimonia un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nicole Richie, figlia adottiva del cantante Lionel Richie, ha festeggiato il suo 40esimo compleanno questo martedì, condividendo un video su Instagram in cui accade qualcosa di inaspettato: i capelli dell'attrice e cantante statunitense vanno a fuoco non appena si sporge in avanti per spegnere le candeline.

Nel video la Richie è seduta a un tavolo con una torta di compleanno davanti a lei, sul dolce c'era una foto raffigurante la stilista e una scritta in glassa bianca: "Buon compleanno Nicole". Non appena l'attrice si sporge in avanti i suoi capelli prendono fuoco, lo nota, inizia a gridare e qualcuno accanto a lei prova subito a spegnere le fiamme.

"Beh... finora i quarant'anni sono stati di fuoco", ha scherzato Nicole nella didasclia del post. Nei commenti, il marito Joel Madden ha colto l'occasione per fare una battuta iconica, tratta dal reality show The Simple Life in cui recitava la Richie, citando la co-protagonista Paris Hilton: "Questo è hot!".

Gli altri amici famosi di Nicole sono intervenuti manifestando la loro preoccupazione per lo scampato disastro; Kelly Rowland ha scritto: "Il mio cuore si è fermato!!!". Olivia Munn, invece, ha commentato: "Oh merda". Mentre il cognato Benji Madden ha incoraggiato sua cognata a "rimanere accesa".