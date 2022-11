Nicki Aycox, attrice di Supernatural, morta a 47 anni

Nicki Aycox, attrice nota per il suo ruolo ricorrente in Supernatural, è morta il 16 novembre 2022 all'età di 47 anni. A dare conferma della triste notizia è stata la cognata Susan Raab Ceklosky in un post su Facebook.

"La mia bella, intelligente, fiera, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab, è morta ieri con mio fratello Matt Raab al suo fianco. Nicki e Matt hanno avuto una vita meravigliosa insieme in California. Era una combattente e tutti quelli che la conoscevano l'amavano", si legge nel post.

My beautiful, smart, fierce, incredibly talented, and loving sister-in-law, Nicki Aycox Raab, passed away yesterday with... Pubblicato da Susan Raab Ceklosky su Giovedì 17 novembre 2022

Nicki Aycox è apparso in Supernatural tra il 2006 e il 2008 nel ruolo di Meg Masters, recitando a fianco dei protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki.

Il creatore di Supernatural Erik Kripke ha reagito alla scomparsa dell'attrice su Twitter scrivendo: "Sono addolorato nello scoprire che la grande #NickiAycox, la nostra #MegMasters, è morta. Troppo giovane. Era una delizia e pronunciava battute come miele e veleno. Mi meraviglio di come abbia reso leggendarie battute così semplici".

Nicki Aycox è apparsa nelle serie Cold Case, LAX, Ed, Law & Order, Las Vegas, Dark Blue, USA High, Dark Angel, Ally McBeal, X-Files, Boy Meets World e Providence, al cinema ha recitato nei film Jeepers Creepers 2, Perfect Stranger, Tom Cool, Christina and The Girl on the Train. La sua ultima apparizione, nel 2014, nel film film Dead on Campus dove ha interpretato il personaggio di Danielle Williams.