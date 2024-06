Nick Cannon, dopo 12 figli, "ha le palle più preziose del mondo": valgono 10 milioni di dollari

Nick Cannon è passato al livello successivo e dopo aver avuto ben 12 figli ha annunciato tramite i social media di aver fatto assicurare il suo apparato riproduttivo per ben 10 milioni di dollari.

"È ufficiale! Ho le palle più preziose del mondo!", ha scritto Cannon, senza offrire alcun dettaglio sul valore delle "palle degli altri" a sostegno delle sue affermazioni. Un comunicato stampa ha insistito sul fatto che la polizza assicurativa sulle gonadi di Cannon è reale al 100%, nonostante lo scenario generale sia chiaramente un'elaborata manovra di marketing.

Cannon ha poi spiegato che il marchio Dr. Squatch ha assicurato la sua regione riproduttiva grazie alla sua "copertura da palla a palla" e ha incoraggiato i suoi follower a visitare il sito web dell'azienda per stimare il valore di ognuno. "Scoprite la loro nuova linea Ball Care che proteggerà i vostri gioielli di famiglia", ha scritto.

Il video di Instagram che accompagna l'annuncio vede Cannon celebrare la valutazione delle sue palle e giocare con una suggestiva coppia di uova d'oro. "Le palle d'oro di Nick Cannon tengono a galla la popolazione umana", afferma la voce narrante mentre lo spot mostra orribili clip della testa adulta di Cannon sovrapposta a corpi di bambini. "Ha generato 12 bambini e non mostra segni di arresto".

Un disclaimer in fondo al video aggiunge: "Il Dr. Squatch non vende prodotti assicurativi. Tuttavia, vendiamo prodotti per la cura e la protezione delle vostre palle". "Il gioco pulito non porta da nessuna parte se non c'è una palla liscia", conclude Cannon nello spot.

Nel comunicato le parole di Cannon sono sempre più esilaranti: "Gli haters diranno che è ora che io smetta di avere figli e metta a riposo questo super sperma, ma io sto raddoppiando le mie preziose palle e i miei futuri figli. Un ringraziamento al Dr. Squatch per aver dato alle mie palle il credito che meritano e per avermi fornito la protezione di cui ho bisogno per continuare a far girare l'albero genealogico! Non passate un altro giorno senza proteggere e curare i vostri beni più preziosi con la copertura da palla a palla grazie ai nuovi prodotti Ball Care di Dr. Squatch".