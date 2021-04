Netflix e Sony stringono un nuovo accordo: in arrivo in streaming anche Morbius, Venom e Spider-Man

Netflix e Sony Pictures hanno stretto un nuovo accordo che prevede la distribuzione in streaming dei film dello studio, tra cui anche i progetti legati a Spider-Man, Venom e Jumanji.

Gli utenti potranno quindi vedere titoli molto attesi a partire dal 2022 e per un periodo di tempo previsto di circa 18 mesi.

Morbius: Jared Leto in primo piano nel teaser trailer

Tra i film Sony tratti dai fumetti, il primo ad arrivare su Netflix sarà Morbius, il progetto con Jared Leto che debutterà nelle sale nel mese di gennaio 2022.

Scott Stuber, a capo di Netflix, ha dichiarato: "Sony Pictures è un partner grandioso e siamo elettrizzati nell'espandere il nostro rapporto attraverso questo accordo. Non solo ci permette di proporre il loro fantastico catalogo di franchise amati e nuovi marchi su Netflix negli Stati Uniti, ma si propone anche come una nuova fonte di film inediti per Netflix destinati agli appassionati di cinema di tutto il mondo".

Nel 2022 dovrebbero quindi essere disponibili anche lungometraggi come Uncharted, Where the Crawdads Sing e Bullet Train dopo la loro permanenza nelle sale.

Netflix, inoltre, potrà distribuire dei progetti ideati esclusivamente per lo streaming che verranno prodotti da Sony.